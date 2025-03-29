Штрафы садоводам приходят один за другим: похоже взялись за всех. Когда тихая дачная жизнь дала трещину

МП

Михаил Пантюхин

Это что "благодарность" государства самым незащищённым слоям населения, то есть пенсионерам???!!! Законы, законы, законы, а где закон который устраняет пропасть пенсий между вчерашними трудягами строившими СССР, а потом РФ, которым государство кинула кость в виде мизерной пенсии и теми, которые всю свою жизнь протирали штаны и юбки в кабинетах, у которых пенсия в 5,6...10 раз больше, чем у рядовых бывших труженников????????? А эти бл... инспекторы, понятно с этих штрафов имеют свою морду, и никто обратное не докажет! Поэтому у этих "служителей" нет и не было чести и совести! Прям как аккупационная власть с пенсионера хотят последний рубль забрать!!! А действительно поработать эти "служаки закона" не хотели бы разъяснить дедушкам и бабушкам как вести свое хозяйство правильно, а не насаждая шок, более того не вводить стариков в состояние инсульта или инфаркта???? Заставь дурака богу молиться, он себе весь лоб собьёт, но лоб здесь подставлен стариковский, а это настолько нужно быть цинниками, чтобы стариков грабить за "нарушения", даже вор последнего не берёт, а эти инспекторы хуже воров!!! А нашим законотворцам хочется поставить на вид, что стариков обижать, тем более рублём ЗАПРЕЩЕНО!!! А если нет, то власть в России антинародная и против народа! Как посмотришь на "лица власти" и понимаешь, какие они "бедные и несчастные", а то что народ, особенно пенсионеры последний хрен без соли доедает и может быть ограблен по "законным" основаниям от представителей власти , это УЖАС!!!!