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  • Варлам Устрялов
    ты бестолочь? или идиот? с мутантами общаешься, мутантом становишься."Вырву ноги ей, а...
  • Alex Nемо
    В принципе, учитывая ситуацию и действия правоохренителей ранее, вполне возможно. Ну а уж в том что ДУМА сделает всё ...Штрафы садоводам ...
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Штрафы садоводам приходят один за другим: похоже взялись за всех. Когда тихая дачная жизнь дала трещину

Штрафы садоводам приходят один за другим: похоже взялись за всех. Когда тихая дачная жизнь дала трещину

Avia.pro - СМИ Несоблюдение санитарных норм, пожарные промахи, самовольные стройки — за всё это можно поплатиться рублём, а то и нервами.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Это что &quot;благодарность&quot; государства самым незащищённым слоям населения, то есть пенсионерам???!!! Законы, законы, законы, а где закон который устраняет пропасть пенсий между вчерашними трудягами строившими СССР, а потом РФ, которым государство кинула кость в виде мизерной пенсии и теми, которые всю свою жизнь протирали штаны и юбки в кабинетах, у которых пенсия в 5,6...10 раз больше, чем у рядовых бывших труженников????????? А эти бл... инспекторы,  понятно с этих штрафов имеют свою морду, и никто обратное не докажет! Поэтому у этих &quot;служителей&quot; нет и не было чести и совести! Прям как аккупационная власть с пенсионера хотят последний рубль забрать!!! А действительно поработать эти &quot;служаки закона&quot; не хотели бы разъяснить дедушкам и бабушкам как вести свое хозяйство правильно, а не насаждая шок, более того не вводить стариков в состояние инсульта или инфаркта???? Заставь дурака богу молиться, он себе весь лоб собьёт,  но лоб здесь подставлен стариковский, а это настолько нужно быть цинниками, чтобы стариков грабить за &quot;нарушения&quot;, даже вор последнего не берёт,  а эти инспекторы хуже воров!!! А нашим законотворцам хочется поставить на вид, что стариков обижать, тем более рублём ЗАПРЕЩЕНО!!! А если нет, то власть в России антинародная и   против народа! Как посмотришь на &quot;лица власти&quot; и понимаешь, какие они &quot;бедные и несчастные&quot;, а то что народ, особенно пенсионеры последний хрен без соли доедает и может быть ограблен  по &quot;законным&quot; основаниям от представителей власти , это УЖАС!!!!
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1 час.
ВС
Владимир Сергеев
Депутатам ГД установить зарплату в 20 тыс. Они холуи народа, а возомнили себя боярами.
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1 час.
Alex Nемо
В принципе, учитывая ситуацию и действия правоохренителей ранее, вполне возможно. Ну а уж в том что ДУМА сделает всё возможное против россиян, сомневаться не приходится. Это ведь не мигрантов в чувство приводить, обидеться могут. А россияне всё вытерпят...
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58 мин.
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