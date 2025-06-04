CBS: Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из ряда государств

Соединенные Штаты заботятся о национальной безопасности Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда государств в связи с рисками национальной безопасности.
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