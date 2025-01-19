В Дании отказываются признавать гибель своих солдат на Украине

Минобороны Дании: ни один военный страны не погиб на Украине Минобороны Дании прокомментировало информацию о гибели на Украине своего летчика, инструктора по эксплуатации истребителей F-16 Йеппа Хансена, сообщают авторы агентства Ritzaus Bureau.