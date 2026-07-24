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Царьград

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Лихачев раскритиковал МАГАТЭ за реакцию на убийство Яковлева

Лихачев раскритиковал МАГАТЭ за реакцию на убийство Яковлева

Гендиректор "Росатома" Лихачев раскритиковал МАГАТЭ за отсутствие адресной критики после убийства 15 июля в Энергодаре главного инженера ЗАЭС Яковлева.

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