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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нгамале не заинтересован в переходе в «Родину». Приоритет экс-вингера «Динамо» МЛС и Европа («РБ Спорт»)

Информация о возможном переходе экс-вингера « Динамо » Муми Нгамале в « Родину » не соответствует действительности, сообщает «РБ Спорт».

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