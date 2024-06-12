«Ростех» запатентовал клей для электроники. Он не имеет аналогов в РФ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал специальный клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратурыКак сообщает пресс-служба «Ростеха», новый клей обладает высокой электро- и теплопроводностью, что позволит отказаться от закупки японских материалов.
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