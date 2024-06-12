Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

15 подписчиков

«Ростех» запатентовал клей для электроники. Он не имеет аналогов в РФ

«Ростех» запатентовал клей для электроники. Он не имеет аналогов в РФ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал специальный клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратурыКак сообщает пресс-служба «Ростеха», новый клей обладает высокой электро- и теплопроводностью, что позволит отказаться от закупки японских материалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх