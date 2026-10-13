Марочко объяснил, зачем ВСУ стирают Алешки с лица земли

Вооруженные силы Украины ведут круглосуточные удары по городу Алешки в Херсонской области, пытаясь сровнять его с землей для создания плацдарма на левом берегу Днепра, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передают информагентства .
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