Позитив для оптимистов

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Итоги саммита НАТО уже полностью ясны: что от нас скрывают

Итоги саммита НАТО уже полностью ясны: что от нас скрывают

  Иногда деревья бывают с настолько развесистыми кронами, что за ними не просто не видно леса — создается полная иллюзия того, что леса в принципе не существует.

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