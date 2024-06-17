Кто в сапогах: депутаты и индустрия выступили против дресс-кода для артистов

Принятие на законодательном уровне обязательных требований к одежде артистов на концертах неуместно и маловероятно, поскольку здесь как минимум отсутствуют четко сформулированные критерии оценки внешнего вида.
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