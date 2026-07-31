Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 567 подписчиков

«Маленький диктатор лжёт»: Боуза возмутили слова Зеленского о потерях ВСУ

«Маленький диктатор лжёт»: Боуза возмутили слова Зеленского о потерях ВСУ

Ирландский журналист обвинил Зеленского в искажении данных о потерях ВСУ.Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на президента Украины после того, как Владимир Зеленский озвучил новые данные о потерях среди украинских военнослужащих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии