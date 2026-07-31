Ирландский журналист обвинил Зеленского в искажении данных о потерях ВСУ.Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на президента Украины после того, как Владимир Зеленский озвучил новые данные о потерях среди украинских военнослужащих.
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