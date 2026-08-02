Индия: По состоянию на полдень по местному времени из-за оползней и наводнений на фоне проливных дождей по меньшей мере восемь человек погибли, 13 человек получили ранения, еще восемь пропали без вести, 27 домов были разрушены и около 5792 человек были переведены в лагеря помощи в штате Керала.
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