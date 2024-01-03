БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Палестино-израильский конфликт – катализатор развития и источник угроз для Северного морского пути

Палестино-израильский конфликт – катализатор развития и источник угроз для Северного морского пути

После того, как 7 октября 2023 года начался новый виток палестино-израильского конфликта, движение хуситов – шиитская боевая организация, контролирующая северный Йемен, открыто заявило о поддержке Палестины и движения ХАМАС в их войне против Израиля.

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