Рома Жиган – о проигрыше Shokk: «До боя я говорил ему о травме, мы договорились не бить по корпусу, но он бил»

Хип-хоп-исполнитель Рома Жиган, недавно уступивший в боксерском поединке рэперу Shokk признался, что рассказывал оппоненту о травме ребер.

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