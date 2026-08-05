Топливная лихорадка завершилась — кто же выключил украинские атаки на наши НПЗ? Невнятные успокоительные речи властей только разгоняли панику на АЗС, хотя в реальности всё было под контролем Евгений Берсенев Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Солонников Станислав Митрахович Больше всего тревоги у российских граждан во втором квартале 2026 года вызвал топливный кризис, свидетельствует очередной «Национальный индекс тревожностей», опубликованный Компанией развития общественных связей (КРОС).
Топливная лихорадка завершилась — кто же выключил украинские атаки на наши НПЗ?
Комментарии
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Геннадий Сытник
Александр Александров
Более чем на 5% цены снизились в следующих регионах: Тюменская область (на 9,4%); Ивановская область (на 7,1%); Новосибирская область (на 6,5%); Дагестан (на 6,6%); Чувашия (на 6,5%); Марий Эл (на 6%); Коми (на 6%); Карачаево-Черкесия (на 5,4%).
ВАУ!!! Я очень рад. За Россию. Рад. За НЕ Россию не очень рад. За Крым не рад. За Донбасс не рад. Вы бы в цифрах за литр топлива написали, а не в процентах.
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1 м.
Геннадий Сытник
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1 м.
Александр Александров
Геннадий Сытник
ВАУ!!! Я очень рад. За Россию. Рад. За НЕ Россию не очень рад. За Крым не рад. За Донбасс не рад. Вы бы в цифрах за литр топлива написали, а не в процентах.
Вы спрашивали, где кончилась "топливная лихорадка". Я ответил... Далее - попробуйте сами. "Алиса" Вам в помощь...
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