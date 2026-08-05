Топливная лихорадка завершилась — кто же выключил украинские атаки на наши НПЗ?

Геннадий Сытник

Александр Александров Более чем на 5% цены снизились в следующих регионах: Тюменская область (на 9,4%); Ивановская область (на 7,1%); Новосибирская область (на 6,5%); Дагестан (на 6,6%); Чувашия (на 6,5%); Марий Эл (на 6%); Коми (на 6%); Карачаево-Черкесия (на 5,4%).

ВАУ!!! Я очень рад. За Россию. Рад. За НЕ Россию не очень рад. За Крым не рад. За Донбасс не рад. Вы бы в цифрах за литр топлива написали, а не в процентах.