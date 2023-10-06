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ФедералПресс

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Петербургские полицейские в Геленджике задержали подозреваемого в соблазнении подростка

Петербургские полицейские в Геленджике задержали подозреваемого в соблазнении подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября, ФедералПресс. В Петербурге сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в развратных действиях, который обменивался интимными фото в Telegram с 15-летним школьником в июне 2023 года.

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