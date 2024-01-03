Руководитель Федерации бокса Тверской области, директор СШОР по боксу и кикбоксингу Александр Арбузов поздравляет жителей Верхневолжья с наступившим Новым годом! The post Александр Арбузов поздравляет жителей Тверской области с Новым годом first appeared on Tverlife.
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