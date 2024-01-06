Депутат Рады Чернев: новый закон о мобилизации коснется уехавших украинцев

Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев, передает телеканал "1+1".
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