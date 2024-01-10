Во Владивостоке объем инвестиций вырастет к 2030 году в 26,5 раза

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года предусматривает значительный рост инвестиций в основной капитал города Владивосток.
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