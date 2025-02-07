Русские военблогеры напомнили согражданам о враге и целях войны Ирэн ОрлонскаяСпустя год после трагических событий в Белгороде военные блогеры вновь затронули тему о том, с кем и с какой целью Россия ведёт свои войны.
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