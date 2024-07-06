Samsung выпустила SSD-накопитель на 61,44 Тбайт и анонсировала модель на 122,88 Тбайт К...

Samsung выпустила SSD-накопитель на 61,44 Тбайт и анонсировала модель на 122,88 ТбайтКомпания Samsung без лишнего шума представила один из самых ёмких в мире твердотельных накопителей BM1743 на 61,44 Тбайт, предназначенный для центров обработки данных, и анонсировала планы по созданию SSD на 122,88 Тбайт.