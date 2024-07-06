НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Samsung выпустила SSD-накопитель на 61,44 Тбайт и анонсировала модель на 122,88 Тбайт К...

Samsung выпустила SSD-накопитель на 61,44 Тбайт и анонсировала модель на 122,88 Тбайт К...

Samsung выпустила SSD-накопитель на 61,44 Тбайт и анонсировала модель на 122,88 ТбайтКомпания Samsung без лишнего шума представила один из самых ёмких в мире твердотельных накопителей BM1743 на 61,44 Тбайт, предназначенный для центров обработки данных, и анонсировала планы по созданию SSD на 122,88 Тбайт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх