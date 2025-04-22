Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему украинцев "корёжит от зависти"? Всё дело в Мелитополе. Истории из жизни

Почему украинцев "корёжит от зависти"? Всё дело в Мелитополе. Истории из жизни

Царьград Фото: Freepik.com За прошедшие три года с момента возвращения в состав России Мелитополь преобразился.

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