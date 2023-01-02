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Пермский край – регион с необыкновенной природой

Пермский край – регион с необыкновенной природой

﻿﻿Пермский край – край необыкновенной природы. Он связан с Уральскими горами, но на его территории есть и другие вершины - скалы, с которыми связаны фантастические легенды.

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