Пермский край – регион с необыкновенной природой

Пермский край – край необыкновенной природы. Он связан с Уральскими горами, но на его территории есть и другие вершины - скалы, с которыми связаны фантастические легенды.
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