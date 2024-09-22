Эдсон Альварес грозился убить Энцо во время матча «Вест Хэма» и «Челси». Аргентинец похлопал соперника по спине, сказав: «Вперед»

В субботу «Челси» обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0, все голы были забиты до 48-й минуты матча. Мексиканский полузащитник сфолил на Коуле Палмере вскоре после того, как англичанин забил третий гол «синих».
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