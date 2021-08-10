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США намерены требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане

США намерены требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проходят переговоры по ситуации в Афганистане, и намерен требовать от радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) остановить наступление.

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Леонид Буравлев
Спать Талибан хотел на требования США и остановится только взяв под контроль весь Афганистан((((

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