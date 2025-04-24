Итоги Лондона для Украины: утешительный приз в виде встречи с Келлогом

Вчерашняя встреча в Лондоне, на которую, из-за позиции Владимира Зеленского, отказались лететь госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а затем и главы МИД Франции, Британии и Германии, прошла вообще без представителей официального Вашингтона.