«Спутник V» от коронавируса больше не защищает: когда появится новая вакцина

В январе 2023 года, после появления «омикрона», «Спутник» перестал защищать совсем.Начиная с января 2023 года, после появления «омикрона» «Спутник V» от коронавируса больше не защищает, заявил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает сайт Газета.