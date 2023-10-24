«Спутник V» от коронавируса больше не защищает: когда появится новая вакцина

В январе 2023 года, после появления «омикрона», «Спутник» перестал защищать совсем.Начиная с января 2023 года, после появления «омикрона» «Спутник V» от коронавируса больше не защищает, заявил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает сайт Газета.
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