Путин о диалоге с США: истерика Киева неуместна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес Киева, комментируя его реакцию на прошедшие в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций.
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