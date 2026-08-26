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SPLETNIK

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Максим Виторган опубликовал новые фото с сыновьями

Максим Виторган опубликовал новые фото с сыновьями

Максим Виторган поделился в своих соцсетях редкими снимками с сыновьями: девятилетним Платоном от Ксении Собчак и 25-летним Даниилом.

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