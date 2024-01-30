Регнум: Появилось видео нападения на бойца СВО в кафе подмосковного Чехова

На записи запечатлен момент, когда сотрудники заведения встали на защиту солдата.Хозяин кафе «Вояж» в Чехове по имени Рудик и его товарищ не дали всерьез разгореться конфликту между группой армян и бойцом СВО по имени Артем.
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