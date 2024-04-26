Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий
    Пора нам учиться у Эрдогана и Алиева! а то ведь продолжаем наступать на свои же грабли!.. (а Сатановский, как всегда ..."Новая эра" Эрдог...
  • Анатолий Страшко
    Сатановский иудей и конечно он оплакивает Армению. Ведь Армения, когда-то  символ православия в Закавказье, усилием п..."Новая эра" Эрдог...
  • radiofree
    Конечно уберёт,что бы вступить в нато и евросоюз."Новая эра" Эрдог...

Украина сможет начать «мощное наступление» в 2026-27 гг

Украина сможет начать «мощное наступление» в 2026-27 гг

Это как у кровати умирающего больного рассказывать ему о том, как после его выписки вы вместе с ним будете пить виски, закусывая барбекю, и щупать весёлых девок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх