Солнце в ожидании нового 11-летнего цикла активности: признаки и последствия Ирэн ОрлонскаяБританские ученые из Бирмингемского университета сделали значительное открытие, которое может кардинально изменить наше понимание солнечной активности и ее влияния на Солнечную систему.