РАН назвал абсолютной лженаукой применяемые Кашпировским методы

Анатолий Кашпировский использует абсолютно лженаучные методы, двух мнений здесь быть не может. Так в Российской академии наук (РАН) прокомментировали деятельность целителя перестроечных времен Анатолия Кашпировского, возобновившего гастроли по России спустя десятилетия.
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