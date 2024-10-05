РАН назвал абсолютной лженаукой применяемые Кашпировским методы

Политика как она есть

Анатолий Кашпировский использует абсолютно лженаучные методы, двух мнений здесь быть не может. Так в Российской академии наук (РАН) прокомментировали деятельность целителя перестроечных времен Анатолия Кашпировского, возобновившего гастроли по России спустя десятилетия.