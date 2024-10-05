Политика как он...
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Политика как она есть

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РАН назвал абсолютной лженаукой применяемые Кашпировским методы

Анатолий Кашпировский использует абсолютно лженаучные методы, двух мнений здесь быть не может. Так в Российской академии наук (РАН) прокомментировали деятельность целителя перестроечных времен Анатолия Кашпировского, возобновившего гастроли по России спустя десятилетия.

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Комментарии
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Н
Наталья
Естественный отбор снова в силе...дураки помрут сами...а их, оказывается, еще много...
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