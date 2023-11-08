Правление президента Украины Владимира Зеленского подойдет к концу. В 2024 году он спрячется в бункере или исчезнет, заявила в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски.
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