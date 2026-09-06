Собянин поздравил российских нефтяников с профессиональным праздником

РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы Работа сотрудников нефтегазовой отрасли – это "тяжелый и ответственный труд", а в нынешних условиях – "это еще и труд, связанный с постоянной угрозой", поскольку "нефтяники и газовики находятся буквально на передовой".
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