Собянин поздравил российских нефтяников с профессиональным праздником

РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы Работа сотрудников нефтегазовой отрасли – это "тяжелый и ответственный труд", а в нынешних условиях – "это еще и труд, связанный с постоянной угрозой", поскольку "нефтяники и газовики находятся буквально на передовой".