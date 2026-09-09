Победил и уничтожил

Свежая коллекция мотоциклистов решила посоревноваться на трассе с водителем "БМВ". Неизвестно, знал ли об этом водитель "БМВ" и какие у него были намерения, но в итоге всё пошло не так, как задумывалось.
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