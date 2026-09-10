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Царьград

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В Забайкалье завершают благоустройство «Сквера горизонтов» за 390 млн

В Забайкалье завершают благоустройство «Сквера горизонтов» за 390 млн

В Акшинском округе подходит к завершению благоустройство общественной территории, выполняемое по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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