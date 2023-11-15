Врач Эстрина посоветовала стирать белье один раз в неделю из-за пылевых клещей

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья. В беседе с изданием «Доктор Питер» врач подчеркнула важность борьбы с пылевыми клещами, проживающими в домашней пыли.
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