7 лет назад Крымский мост соединил берега, разорванные временем! 15 мая мы отмечаем годовщину открытия сооружения, ставшего не просто транспортной артерией, но и символом долгожданного воссоединения Крыма с РоссиейВеличественный мост, возвышающийся над Керченским проливом, – это воплощение … .