«Плавательные тренировки для олимпийцев в Сене снова перенесли из-за плохого качества воды. Как заявили организаторы, неблагоприятно сказалось «усилившееся течение».
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«Плавательные тренировки для олимпийцев в Сене снова перенесли из-за плохого качества воды. Как заявили организаторы, неблагоприятно сказалось «усилившееся течение».
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