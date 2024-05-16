На iPhone и iPad вышел самый популярный эмулятор PSP Благодаря новой политике Apple, к...

На iPhone и iPad вышел самый популярный эмулятор PSPБлагодаря новой политике Apple, которая смягчает требования для разработчиков приложений, в цифровом магазине App Store начинают появляться действительно интересные программы для геймеров.
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