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Будет ли новый удар "Орешником" и какие цели обозначили в Госдуме

Будет ли новый удар "Орешником" и какие цели обозначили в Госдуме

В Госдуме прозвучал призыв уничтожить "Орешником" европейские оружейные заводы. В пользу этого высказался первый замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

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