Секретарь красноярской школы вышла замуж за таджика и начала "качать права". В кабинет заходят не все

Уволить и лишить гражданства, а затем с мужем депортировать на его родину.... Там её скорее всего продадут в какой-нибудь бордель. Каждый выбирает свою судьбу сам.......

ВС

Валентин Симоньянц

Беспредел с мигрантами в образовании творится по всей стране. Вопрос, а что делает гражданин Кравцов с кучей своих замо,замов-замов, помощьников замов-замов и пр. для нормализации положения дел. Вызвал бы красноярского краевого руководителя образования на коллегию, потребовал бы отчет о обзл бы того навести порядок в своей епархии, а если тот начнет артачится о подчинении губеру, то и на него можно найти управу. В общем было бы желание навести порядок и быть ответственным за порученный участок работы, а не красоваться на голубом глазу. Не может - поимей мужество оставь свой пост и в школу учителем - вкусить "легкий" труд учителя в полной мере.