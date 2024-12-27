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Секретарь красноярской школы вышла замуж за таджика и начала "качать права". В кабинет заходят не все

Секретарь красноярской школы вышла замуж за таджика и начала "качать права". В кабинет заходят не все

Царьград Фото: Царьград Секретарь московский школы вышла замуж за таджика и спровоцировала религиозный скандал.

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Уволить и лишить гражданства, а затем с мужем депортировать на его родину.... Там её скорее всего продадут в какой-нибудь бордель. Каждый выбирает свою судьбу сам.......
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1 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Беспредел с мигрантами в образовании творится по всей стране. Вопрос, а что делает гражданин Кравцов с кучей своих замо,замов-замов, помощьников замов-замов и пр. для нормализации положения дел. Вызвал бы красноярского краевого руководителя образования на коллегию, потребовал бы отчет о обзл бы того навести порядок в своей епархии, а если тот начнет артачится о подчинении губеру, то и на него можно найти управу. В общем было бы желание навести порядок и быть ответственным за порученный участок работы, а не красоваться на голубом глазу. Не может - поимей мужество оставь свой пост и в школу учителем - вкусить &quot;легкий&quot; труд учителя в полной мере.
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1 час.
роман романыч
эту чернильницу гнать надо.
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59 мин.

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