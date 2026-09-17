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Нижегородская правда

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Нижегородцы назвали молодежный сленг самой раздражающей группой слов

Нижегородцы назвали молодежный сленг самой раздражающей группой слов

Почти треть жителей ПФО старшего поколения считает молодежный сленг самой раздражающей группой слов – таковы результаты опросов сервиса «ЛитРес» и агентства Magram MR.

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