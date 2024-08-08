Конфликт на Украине завершится по тому же сценарию, что и раздел нацистской Германии или Кипра. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».