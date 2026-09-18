'Grand Theft Auto VI: The Album' features Travis Scott, Morgan Wallen

Rockstar Games announced Grand Theft Auto VI: The Album, the official soundtrack of the video game, with tracks from Travis Scott and Morgan Wallen.
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