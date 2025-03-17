«Спартак» грохнул «Зенит», Мирра выиграла в Индиан-Уэллс, «Барса» перевернула матч с «Атлетико», «Ливерпуль» остался без трофея, команда Щербаковой победила на КПК и другие новости

Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости