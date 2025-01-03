В Венесуэле объявили награду за информацию о местонахождении сбежавшего лидера оппозиции

Служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии.
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