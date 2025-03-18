Май 2025 года: узнайте, когда нас ждут двухнедельные выходные Юлия ЧелкановаМай 2025 года обещает быть особенно богатыми на выходные дни для россиян, предоставляя целых 13 дней отдыха благодаря праздникам и переносу рабочих дней.