Май 2025 года: узнайте, когда нас ждут двухнедельные выходные Юлия ЧелкановаМай 2025 года обещает быть особенно богатыми на выходные дни для россиян, предоставляя целых 13 дней отдыха благодаря праздникам и переносу рабочих дней.
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