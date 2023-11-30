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Бруну о 3:3: «Теперь от «МЮ» ничего не зависит. Мы пропустили по-настоящему плохие голы»

Бруну о 3:3: «Теперь от «МЮ» ничего не зависит. Мы пропустили по-настоящему плохие голы»

«Это очень тяжело. Мы пропустили по-настоящему плохие голы. Нужно было контролировать ситуацию в каждом из этих случаев.

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