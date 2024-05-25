Названа стоимость самого бюджетного рецепта окрошки

В преддверие Дня окрошки, который в России отмечается 30 мая, сервис «Пакет» от Х5 выяснил, какой рецепт этого блюда обойдется дешевле всего в этом году, и подсчитал, что одна порция обойдется в 85 рублей.
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